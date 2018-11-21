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В Болгарии после протестов назначили нового вице-премьера

Новости » Политика    21.11.2018 - 19:10
В Болгарии после протестов назначили нового вице-премьера
Фото: Марияна Николова (btvnovinite.bg)

Марияна Николова назначена заместителем премьер-министра

Марияна Николова назначена заместителем премьер-министра Болгарии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что она заменила Валерия Симеонова, который ушел в отставку после уличных акций протеста матерей детей с особыми потребностями.

Напомним, РБК-Украина 18 ноября писало, что в Болгарии начались протесты из-за высокой стоимости жизни, в частности цен на топливо. 

Помимо столицы страны Софии, волна митингов с призывом об отставке правительства затронула Пловдив, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол, Бургас, Варну. При этом в Софии количество митингующих превысило несколько сотен. В прибрежных городах Бургасе и Варне демонстранты перекрыли дороги.

17 ноября вице-премьер-министр Болгарии Валери Симеонов подал в отставку после того, как в стране несколько недель продолжались акции протестов из-за его заявления по поводу инвалидов. В аппарате премьер-министра Болгарии Бойко Борисова заявили, что он принял заявление об отставке Симеонова. Сам вице-премьер о своей отставке заявил, что постоянная кампания в СМИ против него наносит вред не только ему, но и авторитету правительства.

Симеонов отвечал в правительстве за демографическую и экономическую политику. Критикуя проект закона о людях с инвалидностью он заявил, что документ имеет целью "удовлетворить группу крикливых женщин", которые "спекулируют" на своих "якобы больных" детях-инвалидах. После того, как эти слова стали известными, в стране поднялись протесты с требованием отставки вице-премьера.

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