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У Болгарії після протестів призначили нового віце-прем'єра

Новини » Політика    21.11.2018 - 19:10
У Болгарії після протестів призначили нового віце-прем'єра
Фото: Марияна Ніколова (btvnovinite.bg)

Маріяна Ніколова призначена заступником прем'єр-міністра

Маріяна Ніколова призначена заступником прем'єр-міністра Болгарії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вона замінила Валерія Симеонова, який пішов у відставку після вуличних акцій протесту матерів дітей з особливими потребами.

Нагадаємо, РБК-Україна 18 листопада писало, що в Болгарії почалися протести з-за високої вартості життя, зокрема цін на паливо.

Крім столиці країни Софії, хвиля мітингів з закликом про відставку уряду торкнулася Пловдів, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна. При цьому в Софії кількість мітингувальників перевищила кілька сотень. У прибережних містах Бургасі та Варні демонстранти перекрили дороги.

17 листопада віце-прем'єр-міністр Болгарії Валері Симеонов подав у відставку після того, як у країні кілька тижнів тривали акції протестів через його заяви з приводу інвалідів. В апараті прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова заявили, що він прийняв заяву про відставку Симеонова. Сам віце-прем'єр про свою відставку заявив, що постійна кампанія в ЗМІ проти нього завдає шкоди не тільки йому, але і авторитету уряду.

Симеонов відповідав в уряді за демографічну та економічну політику. Критикуючи проект закону про людей з інвалідністю він заявив, що документ має метою "задовольнити групу крикливих жінок", які "спекулюють" на своїх "хворих" дітей-інвалідів. Після того, як ці слова стали відомими в країні піднялися протести з вимогою відставки віце-прем'єра.

У декількох містах Болгарії почалися протести В Болгарії віце-прем’єр подав у відставку після тривалих протестів
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