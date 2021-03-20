В Болгарии планируют выслать российских дипломатов из-за шпионского скандала

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что в стране снова придется пойти на объявление персонами нон грата российских дипломатов. Это связано с очередным шпионским скандалом.

Об этом сообщает "Блиц".

"Снова в нашей стране должны быть объявлены нежелательными лицами российские дипломаты. Мы будем твердо защищать свою национальную безопасность и независимость", - заявил Борисов.

Также он призвал российских дипломатов прекратить шпионаж на территории Болгарии.

"Я обращаюсь к руководству российской дипломатии и хочу сказать им: "Прекратите шпионить!", - сказал премьер-министр.