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У Болгарії планують вислати російських дипломатів через шпигунський скандал

Автор: Андрій Козловський

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що країні знову доведеться піти на оголошення персонами нон грата російських дипломатів. Це пов'язано з черговим шпигунським скандалом.

Про це повідомляє "Блиц".

"Знову у нашій країні мають бути оголошені небажаними особами російські дипломати. Ми будемо твердо захищати свою національну безпеку та незалежність" - заявив Борисов.

Також він закликав російських дипломатів припинити шпигунство на території Болгарії.

"Я звертаюся до керівництва російської дипломатії та хочу сказати їм: "Припиніть шпигувати!", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у Болгарії 18 березня під час операції в столиці країни Софії затримали кілька підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Операція була спрямована на припинення розголошення секретної інформації болгарськими держслужбовцями.

Також раніше РБК-Україна писало, що прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві. Вони збирали інформацію щодо планів модернізації болгарської армії та підтримки технічної придатності Збройних сил Болгарії.

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