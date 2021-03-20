У Болгарії планують вислати російських дипломатів через шпигунський скандал

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що країні знову доведеться піти на оголошення персонами нон грата російських дипломатів. Це пов'язано з черговим шпигунським скандалом.
Про це повідомляє "Блиц".
"Знову у нашій країні мають бути оголошені небажаними особами російські дипломати. Ми будемо твердо захищати свою національну безпеку та незалежність" - заявив Борисов.
Також він закликав російських дипломатів припинити шпигунство на території Болгарії.
"Я звертаюся до керівництва російської дипломатії та хочу сказати їм: "Припиніть шпигувати!", - сказав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, у Болгарії 18 березня під час операції в столиці країни Софії затримали кілька підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Операція була спрямована на припинення розголошення секретної інформації болгарськими держслужбовцями.
Також раніше РБК-Україна писало, що прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві. Вони збирали інформацію щодо планів модернізації болгарської армії та підтримки технічної придатності Збройних сил Болгарії.