У Болгарії планують вислати російських дипломатів через шпигунський скандал

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що країні знову доведеться піти на оголошення персонами нон грата російських дипломатів. Це пов'язано з черговим шпигунським скандалом.

Про це повідомляє "Блиц".

"Знову у нашій країні мають бути оголошені небажаними особами російські дипломати. Ми будемо твердо захищати свою національну безпеку та незалежність" - заявив Борисов.

Також він закликав російських дипломатів припинити шпигунство на території Болгарії.

"Я звертаюся до керівництва російської дипломатії та хочу сказати їм: "Припиніть шпигувати!", - сказав прем'єр-міністр.