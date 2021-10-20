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Болезни сердца, инсульт, рак и COVID: от чего чаще всего умирают украинцы

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Украина, Среда 20 октября 2021 14:18
Болезни сердца, инсульт, рак и COVID: от чего чаще всего умирают украинцы Фото: в августе умерло 800 украинцев с COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-август 2021 года. С начала года умерло 439 430 человек, в том числе в августе - 43 538 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 276 070 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 192 343 человека, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 53 470 человек.

По официальной информации, злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 49021 граждан.

От COVID-19 умерли 37 077 человек (в т.ч. в августе - 804 человек), от гриппа и пневмонии - 10 684 человек (в августе - 733).

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 16 040 человек.

По данным Госстата, за январь-август инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 214 человек, среди них туберкулез - 1 905, от СПИДа умерло 1 546 украинцев.

Кроме того, 18 627 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2200 граждан, утопление - 1269, гибель на пожаре - 808, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1033, отравление алкоголем - 1181, самоубийства - 4099 (в августе - 511), умышленные убийства - 848.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, за январь-август 2021 года в Украине умерло 439 430 человек. Это на 61 115 смертей больше, чем за январь-август 2020 год. В том числе в августе умер 43 538 человек, что меньше, чем в августе 2020 года (44 008 человек).

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Государственная служба статистики
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