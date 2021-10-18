Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень более чем на 15%

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-август 2021 года. Смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 16,2%.

Всего с начала года в Украине умерло 439 430 человек. Это на 61 115 смертей больше, чем за январь-август 2020 года, когда умерло 378 315 человек. В том числе в августе умер 43 538 человек, что меньше, чем в августе 2020 года (44 008 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 180 828 человек (в прошлом году 193 138), миграционный прирост составил 12 713 человек (в прошлом году - 6 759).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 сентября 2021 года составляла 41 342 465 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 245 889 человек (в том числе за август - на 19 928 человек).