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З боку Білорусі залетіла "повітряна ціль", у Києві оголосили тривогу

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На півночі України, у тому ж числі й у Києві, оголосили повітряну тривогу. Попереджають про "повітряну ціль", яка перетнула державний кордон з території Білорусії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 14:36 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Житомирській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Повітряні ціль з боку Білорусі 

"Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний", - пишуть Повітряні сили. 

Тим часом моніторинговий канал "Біларускі Гаюн" стверджує про, згідно з попередніми даними, навчально-бойовий літак Як-130 Військово-повітряних сил Білорусі. Зазначається, що ціль перетнула білорусько-український кордон о 14:25. 

Як-130 

Як-130 - це навчально-бойовий літак, розроблений для підготовки пілотів та виконання бойових завдань. Створений компанією "МіГ", він вперше піднявся в повітря в 1996 році. Як-130 призначений для заміни старіших літаків, таких як Л-39, і має вдосконалену авіоніку, сучасні навігаційні системи та можливість виконання бойових завдань у різних умовах.

Літак може використовуватися як для навчання пілотів, так і для бойових місій, включаючи підтримку наземних військ. Завдяки своїй конструкції та електроніці, Як-130 також здатний виконувати роль літака-демонстратора для випробувань нових технологій та озброєнь.

Новина доповнюється...

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