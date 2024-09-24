З боку Білорусі залетіла "повітряна ціль", у Києві оголосили тривогу

Станом на 14:36 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Житомирській області;

Чернігівській області;

Сумській області.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Повітряні ціль з боку Білорусі

"Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний", - пишуть Повітряні сили.

Тим часом моніторинговий канал "Біларускі Гаюн" стверджує про, згідно з попередніми даними, навчально-бойовий літак Як-130 Військово-повітряних сил Білорусі. Зазначається, що ціль перетнула білорусько-український кордон о 14:25.

Як-130

Як-130 - це навчально-бойовий літак, розроблений для підготовки пілотів та виконання бойових завдань. Створений компанією "МіГ", він вперше піднявся в повітря в 1996 році. Як-130 призначений для заміни старіших літаків, таких як Л-39, і має вдосконалену авіоніку, сучасні навігаційні системи та можливість виконання бойових завдань у різних умовах.

Літак може використовуватися як для навчання пілотів, так і для бойових місій, включаючи підтримку наземних військ. Завдяки своїй конструкції та електроніці, Як-130 також здатний виконувати роль літака-демонстратора для випробувань нових технологій та озброєнь.

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