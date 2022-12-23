Бокс можуть виключити з Олімпіади 2024 через зв'язки з "Газпромом"

Як повідомляє видання, бокс можуть виключити з Олімпійських ігор у Парижі 2024 через проблеми з управлінням у цьому виді спорту.

В своїй заяві МОК розкритикував Міжнародну боксерську асоціацію та її президента Умара Кремльова. Комітет

Цю заяву зробили через кілька днів після того, як Кремльов розкритикував відмову МОК включити бокс в Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі 2028 року, якщо не зробить серйозних реформ після скандалу з договірними матчами на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016 року.