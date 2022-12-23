Бокс можуть виключити з Олімпіади 2024 через зв'язки з "Газпромом"

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що бокс може бути виключений з Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Як повідомляє видання, бокс можуть виключити з Олімпійських ігор у Парижі 2024 через проблеми з управлінням у цьому виді спорту.
В своїй заяві МОК розкритикував Міжнародну боксерську асоціацію та її президента Умара Кремльова. Комітет
Цю заяву зробили через кілька днів після того, як Кремльов розкритикував відмову МОК включити бокс в Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі 2028 року, якщо не зробить серйозних реформ після скандалу з договірними матчами на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016 року.
Нагадаємо, Олімпіада-2036 отримала першого кандидата на роль господаря. Найбільша іспаномовна держава світу може вдруге отримати право прийняти головним форум чотириріччя.
Раніше ми писали, що МОК визначився щодо відсторонення спортсменів із Росії та Білорусі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.