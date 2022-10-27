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Олімпіада-2036 отримала першого кандидата на роль господаря: хто ним став

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Мехіко, Четвер 27 жовтня 2022 11:56
Олімпіада-2036 отримала першого кандидата на роль господаря: хто ним став Фото: Штаб-квартира Міжнародного олімпійського комітету (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Заявку на проведення літніх Олімпійських ігор 2036 року подала Мексика. Найбільша іспаномовна держава світу може вдруге отримати право прийняти головним форум чотириріччя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter МЗС.

Мексика відкрила кампанію заявок на статус господаря Олімпіади-2036. Водночас країна готова поборотися і за право прийняти Ігри 2040 року, якщо не переможе в найближчому тендері.

"Ми – успішна та амбітна країна. Ми – єдиний господар трьох чемпіонатів світу з футболу, ми є енергійною країною із однією з передових економік планети", – нагадав міністр закордонних справ Марсело Ебрарда.

30 листопада мексиканський уряд створить спеціальний комітет із просування заявки. Потенційними конкурентами Мексики в боротьбі за право прийняти літні Ігри-2036 є Канада, Єгипет, Південна Корея, Китай, Індія, Індонезія, Катар і низка європейських держав.

Раніше північноамериканська країна вже приймала Олімпійські ігри. У 1968 році змагання відбулися в Мехіко. Опісля Мексика двічі самостійно провела футбольні Кубки світу (1970, 1986), а в 2026-му стане господарем Мундіалю разом зі США та Канадою.

Нагадаємо, що раніше Олімпіада-2026 отримала 8 нових дисциплін до програми Ігор.

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