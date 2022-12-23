Бокс могут исключить из Олимпиады 2024 из-за связей с "Газпромом"

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что бокс может быть исключен из Олимпийских игр в 2024 году в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .
Как сообщает издание, бокс могут исключить из Олимпийских игр в Париже 2024 года из-за проблем с управлением в этом виде спорта.
В своем заявлении МОК подверг критике Международную боксерскую ассоциацию и ее президента Умара Кремлева. Комитет
Это заявление сделали через несколько дней после того, как Кремлев раскритиковал отказ МОК включить бокс в Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, если не сделает серьезных реформ после скандала с договорными матчами на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года.
Напомним, Олимпиада-2036 получила первого кандидата на роль хозяина. Самая большая испаноязычная держава мира может во второй раз получить право принять главный форум четырехлетия.
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