RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бокс могут исключить из Олимпиады 2024 из-за связей с "Газпромом"

Фото: МОК может исключить бокс из Олимпиады 2024 (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что бокс может быть исключен из Олимпийских игр в 2024 году в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как сообщает издание, бокс могут исключить из Олимпийских игр в Париже 2024 года из-за проблем с управлением в этом виде спорта.

В своем заявлении МОК подверг критике Международную боксерскую ассоциацию и ее президента Умара Кремлева. Комитет

Это заявление сделали через несколько дней после того, как Кремлев раскритиковал отказ МОК включить бокс в Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, если не сделает серьезных реформ после скандала с договорными матчами на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года.

Напомним, Олимпиада-2036 получила первого кандидата на роль хозяина. Самая большая испаноязычная держава мира может во второй раз получить право принять главный форум четырехлетия.

Ранее мы писали, что МОК определился по отстранению спортсменов из России и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс