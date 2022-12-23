Бокс могут исключить из Олимпиады 2024 из-за связей с "Газпромом"

Как сообщает издание, бокс могут исключить из Олимпийских игр в Париже 2024 года из-за проблем с управлением в этом виде спорта.

В своем заявлении МОК подверг критике Международную боксерскую ассоциацию и ее президента Умара Кремлева. Комитет

Это заявление сделали через несколько дней после того, как Кремлев раскритиковал отказ МОК включить бокс в Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, если не сделает серьезных реформ после скандала с договорными матчами на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года.