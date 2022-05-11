Бои на Змеином продолжаются. Украина атаковала российские ПВО и суда снабжения, - Британия

Британская разведка уточняет, что для атак украинские военные используют турецкий беспилотник "Байрактар". ВСУ поразили российские ПВО и суда снабжения, таким образом минимизировав защиту РФ на западной части Черного моря.

При этом российские корабли имеют минимальную защиту после отступления флота в Крым и потери крейсера "Москва".

"Нынешние усилия России по увеличению своих сил на острове Змеиный дают Украине больше возможностей для участия в боевых действиях российских войск и техники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в случае укрепление Россией позиций на Змеином с помощью крылатых ракет и береговой обороны, враг сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.

Фото: остров Змеиный (скриншот Google-карта)