Бої на Зміїному тривають. Україна атакувала російські ППО і судна постачання, - Британія

Британська розвідка уточнює, що для атак українські військові використовують турецький безпілотник "Байрактар". ЗСУ вразили російські ППО і судна постачання, таким чином мінімізувавши захист РФ на західній частині Чорного моря.

При цьому російські кораблі мають мінімальний захист після відступу флоту в Крим і втрати крейсера "Москва".

"Нинішні зусилля Росії щодо збільшення своїх сил на острові Зміїний дають Україні більше можливостей для участі в бойових діях російських військ і техніки", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в разі зміцнення Росією позицій на Зміїному за допомогою крилатих ракет і берегової оборони, ворог зможе домінувати в північно-західній частині Чорного моря.

Фото: острів Зміїний (скріншот Google-карта)