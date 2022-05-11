Бої на Зміїному тривають. Україна атакувала російські ППО і судна постачання, - Британія

Активні бої за острів Зміїний тривають. Україна атакує позиції і судна Росії, не дозволяючи їй закріпитися на острові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
Британська розвідка уточнює, що для атак українські військові використовують турецький безпілотник "Байрактар". ЗСУ вразили російські ППО і судна постачання, таким чином мінімізувавши захист РФ на західній частині Чорного моря.
При цьому російські кораблі мають мінімальний захист після відступу флоту в Крим і втрати крейсера "Москва".
"Нинішні зусилля Росії щодо збільшення своїх сил на острові Зміїний дають Україні більше можливостей для участі в бойових діях російських військ і техніки", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що в разі зміцнення Росією позицій на Зміїному за допомогою крилатих ракет і берегової оборони, ворог зможе домінувати в північно-західній частині Чорного моря.
Фото: острів Зміїний (скріншот Google-карта)
Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, острів Зміїний може стати плацдармом Росії для перекидання військ у Придністров'я.
При цьому українські військові постійно атакують позиції окупантів на острові. Нещодавно ЗСУ знищили російський вертоліт з десантом на Зміїному.
Також повідомлялося, що Україна знищила десантний катер типу "Серна" і два катери типу "Раптор", ще один істотно пошкодила.
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