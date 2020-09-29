Бои между Арменией и Азербайджаном длились всю ночь

В районе Нагорного Карабаха всю ночь длились бои между армянскими и азербайджанскими силами. Бои были

Примерно в 8 утра, азербайджанские солдаты уничтожили еще четыре танка армянских войск на Физули-Джебраильском направлении фронта.

В Минобороны Азербайджана также назвали дезинформацией распространенные ранее данные армянской стороны о сбитом самолете ВВС страны в районе линии соприкосновения.

В Ереване сообщили об отражении нескольких атак ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. В Минобороны Армении отметили, что на отдельных участках противнику были нанесены "значительные потери в живой силе и технике".

Напомним, в Армении объявили мобилизацию и ограничили выезд мужчин 18-55 лет.

Ранее Азербайджан заявил о гибели еще одного мирного жителя из-за обстрелов.

Также в Армении сообщили о подготовке к долгосрочной войне.