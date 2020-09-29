Бої між Вірменією і Азербайджаном тривали всю ніч

В районі Нагорного Карабаху всю ніч тривали бої між вірменськими та азербайджанськими силами. Бої були

Приблизно о 8 ранку, азербайджанські солдати знищили ще чотири танки вірменських військ на Фізулі-Джебральському напрямку фронту.

У Міноборони Азербайджану також назвали дезінформацією поширені раніше дані вірменської сторони про збитий літак ВПС країни в районі лінії зіткнення.

В Єревані повідомили про відбиття декількох атак ВС Азербайджану в Нагірному Карабасі. У Міноборони Вірменії відзначили, що на окремих ділянках противнику були нанесені "значні втрати в живій силі і техніці".

Нагадаємо, у Вірменії оголосили мобілізацію і обмежили виїзд чоловіків 18-55 років.

Раніше Азербайджан заявив про загибель ще одного мирного жителя через обстріли.

Також у Вірменії повідомили про підготовку до довгострокової війни.