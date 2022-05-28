Бои за Лиман. Оккупанты закрепляются на занятых в городе рубежах

Российские оккупанты закрепляются на захваченных рубежах в Лимане Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на вечер субботы, 28 мая.
"На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман", - говорится в сообщении.
Военные также добавляют, что самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва в Лиманском районе.
Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявлял, что российские войска захватили большую часть Лимана (Донецкая область). Украинские силы отступили на укрепленные позиции.
Напомним, что российские оккупанты захватили село в Бахмутском районе.
Напомним, ранее на этой неделе российские оккупанты захватили Светлодарск Донецкой области.
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