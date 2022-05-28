Бої за Лиман. Окупанти закріплюються на зайнятих в місті рубежах

Російські окупанти закріплюються на захоплених рубежах в Лимані Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу на вечір суботи, 28 травня.
"На Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман", - йдеться в повідомленні.
Військові також додають, що літаки штурмової авіації завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва у Лиманському районі.
Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявляв, що російські війська захопили більшу частину Лиману (Донецька область). Українські сили відступили на укріплені позиції.
Нагадаємо, що російські окупанти захопили село в Бахмутському районі.
Також цього тижня російські окупанти захопили Світлодарськ Донецької області.
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