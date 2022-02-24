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Бои под Харьковом идут в 4-5 км от города, российские танки уничтожили срочники НГУ

Автор: Мария Кучерявец

Под Харьковом продолжаются бои в 4-5 км от черты города с северной стороны. Срочники Нацгвардии отбили четыре российских танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.

"Под Харьковом идут бои в 4-5 км от черты города с северной стороны. Срочники Национальной гвардии Украины, солдаты, которые не изучали ведение общевойсковых боев и являются 18-летними ребятами, подбили четыре танка Вооруженных сил РФ. Что вообще подвигом по военным меркам", - рассказал он.

Ранее стало известно на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка Российской Федерации.

Добавим, "Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков.

Вместе с тем мэр Харькова Игорь Терехов на фоне нападения России на Украину обратился к горожанам. Он призвал их сохранять спокойствие и сообщил, что в городе открыты все укрытия и бомбоубежища.

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ХарьковНацгвардияВторжение России в Украину