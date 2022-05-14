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Бои в городах, зачистка построек. Украинские военные тренируются наступать на технике США

ВСУ тренируются на американской технике (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Подразделения Сухопутных войск ВСУ отрабатывают навыки наступательных действий. Они тренируются на американских БТР, которые уже стоят на вооружении украинских пехотинцев.

Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на Генштаб.

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ генерала-полковника Александра Сырского, все подразделения сейчас совершенствуют свои умения в наступлении.

"Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на российские оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага. Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить российского оккупанта", - сказал он.

Он добавил, что украинские военные уже активно используют технику и вооружение, предоставленные иностранными партнерами.

В частности, тренировки проходят на американских БТР М113.

Также защитники сейчас совершенствуют тактику ведения боя в городах и селах, зачистку жилых помещений и наступление пехоты под прикрытием бронетехники.

Ранее мы сообщали, что украинские военные показали, как в Рубежном уничтожили российскую БМП.

Также мы писали, что ВСУ показали видео уничтожения Байрактаром пункта управления огнем артиллерии оккупантов.

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