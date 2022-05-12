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Украинские военные показали, как в Рубежном уничтожили российскую БМП

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Рубежное, Четверг 12 мая 2022 15:17
Украинские военные показали, как в Рубежном уничтожили российскую БМП Украинский военный (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины в Рубежном обезвредили вражескую БМП-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что Нацгвардия совместно с побратимами из отдельной 81-й аэромобильной бригады серьезно взялись за вооружение армии страны-агрессора.

Обезвредить боевую машину пехоты военным удалось в Рубежном с помощью "Стугны".

На видео видно, как на вражескую БМП-1 наводят прицел и выстреливают в нее.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили вражеский танк.

Также мы писали, что ВСУ показали видео уничтожения Байрактаром пункта управления огнем артиллерии оккупантов.

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Вооруженные силы Украины Рубежное
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