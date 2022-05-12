Украинские военные показали, как в Рубежном уничтожили российскую БМП
Вооруженные силы Украины в Рубежном обезвредили вражескую БМП-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Отмечается, что Нацгвардия совместно с побратимами из отдельной 81-й аэромобильной бригады серьезно взялись за вооружение армии страны-агрессора.
Обезвредить боевую машину пехоты военным удалось в Рубежном с помощью "Стугны".
На видео видно, как на вражескую БМП-1 наводят прицел и выстреливают в нее.
Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили вражеский танк.
Также мы писали, что ВСУ показали видео уничтожения Байрактаром пункта управления огнем артиллерии оккупантов.
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