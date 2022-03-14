Байрактар в деле: ВСУ показали видео уничтожения пункта управления огнем артиллерии оккупантов

Украинские военные при помощи "Байрактара" разнесли в щепки пункт управления огнем артиллерии российских оккупационных войск, и показали видео уничтожения вражеского объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного .

"Їх доводи - всяке озброєня різне: Потужні ракети, машини залізні. У нас на всі доводи є коментар - Байрактар".

Генерал также процитировал строки из песни о "Байрактаре", получившей большую популярность во время войны:

Ранее сообщалось, что украинские воздушные силы уничтожили вражеский пункт на Киевском направлении.

Напомним также, перед этим ВСУ уничтожили под Мелитополем около 200 единиц техники и штаб российских оккупантов.

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