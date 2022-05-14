Бої у містах, зачистка будівель. Українські військові тренуються наступати на техніці США

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського, усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі.

"Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога. Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись. Тільки так ми зможемо зберегти життя українського воїна та знищити російського окупанта", - сказав він.

Він додав, що українські військові вже активно використовують техніку та озброєння, надані іноземними партнерами.

Зокрема, тренування проходять на американських БТР М113.

Також захисники наразі удосконалюють тактику ведення бою в містах та селах, зачистку житлових приміщень та наступ піхоти під прикриттям бронетехніки.