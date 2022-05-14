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Бої у містах, зачистка будівель. Українські військові тренуються наступати на техніці США

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Субота 14 травня 2022 20:41
Бої у містах, зачистка будівель. Українські військові тренуються наступати на техніці США ЗСУ тренуються на американській техніці (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ відпрацьовують навики наступальних дій. Вони тренуються на американських БТР, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського, усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі.

"Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога. Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись. Тільки так ми зможемо зберегти життя українського воїна та знищити російського окупанта", - сказав він.

Він додав, що українські військові вже активно використовують техніку та озброєння, надані іноземними партнерами.

Зокрема, тренування проходять на американських БТР М113.

Також захисники наразі удосконалюють тактику ведення бою в містах та селах, зачистку житлових приміщень та наступ піхоти під прикриттям бронетехніки.

Бої у містах, зачистка будівель. Українські військові тренуються наступати на техніці СШАБої у містах, зачистка будівель. Українські військові тренуються наступати на техніці СШАБої у містах, зачистка будівель. Українські військові тренуються наступати на техніці СШАБої у містах, зачистка будівель. Українські військові тренуються наступати на техніці США

Раніше ми повідомляли, що українські військові показали, як у Рубіжному знищили російську БМП.

Також ми писали, що ЗСУ показали відео знищення Байрактаром пункту управління вогнем артилерії окупантів.

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