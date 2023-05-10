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Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з РФ, - "Схеми"

Фото: В'ячеслав Богуслаєв, колишній президент "Мотор Січі" (facebook.com/lpidpala)
Автор: Тетяна Степанова

Колишній президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв, підозрюваний у колаборації та пособництві державі-агресору, попросив включити його в список на обмін з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми", про це йдеться у листі-заяві за підписом Богуслаєва на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією", - йдеться у листі.

У документі стоїть його підпис з приміткою: "Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи". Заява була направлена 20 березня 2023 року.

Фото: лист-заява Богуслаєва ("Схеми")

"Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами", - заявив у коментарі "Схемам" представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що не виключає можливості обміну Богуслаєва, зазначивши, що цей процес може бути подібним до обміну проросійського політика, кума Путіна Віктора Медведчука. Його у вересні 2022 року обміняли на 200 українських військових.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року співробітники Служби безпеки України затримали колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Тоді його підозрювали у роботі на РФ.

Також стало відомо, що колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв навмисно зривав надання бойового гелікоптера Мі-2 українським військовим. ЗМІ оприлюднили запис його розмови.

Більш детально про те, за що було затримано Богуслаєва, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Вячеслав БогуслаевМотор Сич