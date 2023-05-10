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Блокував передачу гелікоптера військовим: ЗМІ оприлюднили запис розмови Богуслаєва

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Середа 10 травня 2023 20:06
Блокував передачу гелікоптера військовим: ЗМІ оприлюднили запис розмови Богуслаєва Фото: В'ячеслав Богуслаєв, колишній президент "Мотор Січі" (facebook.com/lpidpala)
Автор: Іван Носальський

Колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв навмисно зривав надання бойового гелікоптера Мі-2 українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Програма журналістських розслідувань оприлюднила записи телефонних розмов Богуслаєва, на яких він вимагав розібрати гелікоптер на запчастини та сховати документи, які були потрібні для його експлуатації.

"Ти розладнай РДЦ (регулятор двигуна цифровий - ред.) на цьому гелікоптері. Розладнай там РДЦ, щоб вони не злетіли - і все. Лопаті важко сховати, а агрегат знімайте, все сховайте", - говорив експрезидент "Мотор Січі" в телефонній розмові.

При цьому, за інформацією журналістів, гелікоптер Мі-2 мали передати українським розвідникам після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року співробітники Служби безпеки України затримали Богуслаєва. Тоді його підозрювали у роботі на РФ.

При цьому наприкінці березня 2023 року СБУ повідомила, що Богуслаєв зривав передачу українським військовим гелікоптера.

Більш детально про те, за що було затримано Богуслаєва, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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