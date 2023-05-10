Богуслаев попросил включить его в список на обмен с РФ, - "Схемы"

"Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией", - говорится в письме.

В документе стоит его подпись с примечанием: "Богуслаев, пенсионер, инвалид 1 группы". Заявление было направлено 20 марта 2023 года.

Фото: письмо-заявление Богуслаева ("Схемы")

"Украина и дальше будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам", - заявил в комментарии "Схемам" представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что не исключает возможности обмена Богуслаева, отметив, что этот процесс может походить на обмен пророссийского политика, кума Путина Виктора Медведчука. Его в сентябре 2022 обменяли на 200 украинских военных.