Богуслаев попросил включить его в список на обмен с РФ, - "Схемы"

Бывший президент "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в коллаборации и пособничестве государству-агрессору, попросил включить его в список на обмен с Россией.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы", об этом говорится в письме-заявлении за подписью Богуслаева на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией", - говорится в письме.
В документе стоит его подпись с примечанием: "Богуслаев, пенсионер, инвалид 1 группы". Заявление было направлено 20 марта 2023 года.
"Украина и дальше будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам", - заявил в комментарии "Схемам" представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что не исключает возможности обмена Богуслаева, отметив, что этот процесс может походить на обмен пророссийского политика, кума Путина Виктора Медведчука. Его в сентябре 2022 обменяли на 200 украинских военных.
Напомним, в октябре 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего президента "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаева. Тогда его подозревали в работе в РФ.
Также стало известно, что бывший президент "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаев намеренно срывал предоставление боевого вертолета Ми-2 украинским военным. СМИ обнародовали запись его разговора.
Более подробно о том, за что был задержан Богуслаев, - читайте в материале РБК-Украина.
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