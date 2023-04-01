Богуслаєв, Мінфін РФ і не тільки. Зеленський затвердив нові санкції

Згідно з документами, обмеження терміном на 10 років також було запроваджено проти понад 350 компаній з Росії та однієї з тимчасово окупованого Мелітополя.

При цьому, окрім російського Мінфіну, санкції застосували і до Ради Федерації Росії (верхня палата парламенту).

Примітно, що обмеження запровадили не лише проти представників країни-агресора та України, а й проти іранців. Це стосується Організації джихаду з досліджень та самозабезпечення Корпусу вартових ісламської революції та восьми громадян Ірану.