Богуслаев, Минфин РФ и не только. Зеленский утвердил новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции Совета нацбезопасности и обороны. В частности, ограничения ввели против экс-главы "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаева и российского Министерства финансов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.
Согласно документам, ограничения сроком на 10 лет также были введены против более 350 компаний из России и одной из временно оккупированного Мелитополя.
При этом, помимо российского Минфина, санкции применили и по отношению к Совету Федерации России (верхняя палата парламента).
Примечательно, что ограничения ввели не только против представителей страны-агрессора и Украины, но и против иранцев. Это касается Организации джихада по исследованиям и самообеспечению Корпуса стражей исламской революции и восьми граждан Ирана.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что санкции, которые вводит Украина, являются частью глобального давления на Россию.
Также мы писали, что несколько недель назад президент утвердил ограничения против президента Сирии Башара Асада.
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