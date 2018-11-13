Богомолец: чиновники закрыли последнюю коммунальную стоматологическую поликлинику во Львове

Фото: Ольга Богомолец (Виталий Носач, РБК-Украина)

Клиника обслуживает более 110 тысяч львовян

В то время, как украинцы стремительно беднеют и часто не имеют возможности купить себе самое необходимое, местные чиновники решили закрыть последнюю коммунальную стоматологическую поликлинику Львова, которая обслуживает более 110 тысяч львовян. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины, председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, комментируя результаты своей рабочей поездки во Львов.

"Теперь о доступной стоматологии горожанам придется забыть. А медикам, чтобы сильно не сопротивлялись, уже год не выплачивают заработную плату. Львовская власть, уничтожая остатки социальной медицины, ссылается в своих действиях на медреформу от Минздрава, согласно которой стоматологические услуги не включены в первичную медицинскую помощь. Хочу напомнить, что стоматология – это не только бизнес, а доступная стоматология – это не только зубы", – написала нардеп.

Она подчеркнула, что доступная стоматология – это здоровье всего организма, ведь кариес у ребенка создает источник хронической инфекции и во многих случаях приводит к заболеваниям иммунной системы, кишечно-желудочного тракта, воспалений, аллергий и осложнений. А потому, по мнению политика, доступные стоматологические услуги – это не прихоть, а реальная необходимость для укрепления здоровья нации.

"По информации от наших военных волонтеров-стоматологов, около 90% тех, кто были мобилизованы в первые волны мобилизации в АТО – имели проблемы с зубами. И это означает лишь одно: услуги стоматолога в детстве для них были недоступны. Жаль, что львовские чиновники этого не понимают и воспринимают стоматологию исключительно как бизнес", – отметила Богомолец.

По словам парламентария, в то время, как львовяне работают, воюют и борются за лучшее будущее для своей страны, их местные "вожди" нагло разрушают остатки системы социальной защиты.

"Реформы" местной власти иначе как диверсией назвать нельзя. Возможно, чиновники мэрии еще и лоббируют интересы львовских частных стоматологических клиник, и именно с этой целью уничтожается коммунальная медицина?", – задается вопросом политик.

Как считает народный депутат, руководство города не слышит голос народа и не обращает внимания на проблемы местных жителей.

"Что ж, если голос народа местные чиновники слышать не хотят, им придется услышать голос суда, в который подадут иск на местную власть львовские медики. Будем надеяться на честное и справедливое решение. Наше общее требование – выплатить задолженность по зарплатам за год и прекратить уничтожать коммунальные поликлиники, которые остались еще островком социальной медицины в древнем городе Льва. Только сильное гражданское общество и непрерывное давление заставят чиновников работать на благо народа. И это давление мы ей обеспечим", – резюмировала Богомолец.