Богомолець: чиновники закрили останню комунальну стоматологічну поліклініку у Львові

Фото: Ольга Богомолець (Віталій Носач, РБК-Україна)

Клініка обслуговує понад 110 тисяч львів’ян

В той час, як українці стрімко біднішають і часто не мають змоги купити собі найнеобхідніше, місцеві чиновники вирішили закрити останню комунальну стоматологічну поліклініку Львова, яка обслуговує понад 110 тисяч львів’ян. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народний депутат України, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, коментуючи результати своєї робочої поїздки у Львів.

"Відтепер про доступну стоматологію містянам доведеться забути. А медикам, щоб сильно не пручалися, вже рік не виплачують заробітну плату. Львівська влада, знищуючи залишки соціальної медицини, посилається у своїх діях на медреформу від МОЗ, відповідно до якої стоматологічні послуги не включені до первинної медичної допомоги. Хочу нагадати, що стоматологія – це не тільки бізнес, а доступна стоматологія – це не тільки зуби", – написала нардеп.

Вона підкреслила, що доступна стоматологія – це здоров’я усього організму, адже карієс у дитини створює джерело хронічної інфекції і в багатьох випадках призводить до захворювань імунної системи, кишково-шлункового тракту, запалень, алергій та ускладнень. А тому, на думку політика, доступні стоматологічні послуги – це не примха, а реальна необхідність для зміцнення здоров’я нації.

"За інформацією від наших військових волонтерів-стоматологів, близько 90% тих, хто були мобілізовані в перші хвилі мобілізації в АТО – мали проблеми з зубами. І це означає лише одне: послуги стоматолога в дитинстві для них були недоступними. Шкода, що львівські чиновники цього не розуміють і сприймають стоматологію виключно як бізнес", – зазначила Богомолець.

За словами парламентарія, в той час, як львів’яни працюють, воюють та борються за краще майбутнє для своєї країни, їхні місцеві керманичі нахабно руйнують залишки системи соціального захисту.

"Реформи" місцевої влади інакше як диверсією назвати не можна. Можливо, високопосадовці мерії ще й лобіюють інтереси львівських приватних стоматологічних клінік, і саме з цією метою знищується комунальна медицина?" – задається питанням політик.

Як вважає народний депутат, керівництво міста не чує голос народу та не зважає на проблеми місцевих жителів.

"Що ж, якщо голос народу місцеві чиновники чути не хочуть, їм доведеться почути голос суду, до якого подадуть позов на місцеву владу львівські медики. Будемо сподіватися на чесне і справедливе рішення. Наша спільна вимога – виплатити заборгованість по зарплатах за рік та припинити нищити комунальні поліклініки, які залишилися ще острівком соціальної медицини у давньому місті Лева. Тільки сильне громадянське суспільство та безперервний тиск змусять чиновників працювати на благо народу. І цей тиск ми їй забезпечимо", – підсумувала Богомолець.