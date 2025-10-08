Боголюбов просив суд звільнити його від сплати судового збору в сумі 2,5 тис грн: що вирішив суд

У позові Боголюбова йшлося про визнання протиправними дій та бездіяльності відповідачів, скасування розпорядження, зобов'язання вчинити певні дії та стягнення моральної шкоди.

Однак 4 серпня 2025 року Київський окружний адміністративний суд відмовив у відкритті провадження. 9 серпня представник позивача, адвокат Юрій Сухов, подав апеляційну скаргу на ухвалу, одночасно із клопотанням про звільнення від сплати судового збору.

Суддя Ірина Штульман у своїй ухвалі зазначила, що клопотання про звільнення від збору необґрунтоване через відсутність необхідних документів, таких як довідки з Пенсійного фонду, Управління праці та соціального захисту населення і Державного центру зайнятості за 2025 рік.

Посилаючись на практику Верховного Суду, суд відмовив у звільненні та розрахував розмір збору в 2422,40 грн (з урахуванням коефіцієнта 0,8 за електронну подачу). Апелянту надано 10 днів з моменту отримання ухвали для усунення недоліку - сплати збору або надання документів про пільги. У разі невиконання скарга буде повернута.