Боголюбов просив суд звільнити його від сплати судового збору в сумі 2,5 тис грн: що вирішив суд

Шостий апеляційний адміністративний суд у справі № 320/37340/25 залишив без руху апеляційну скаргу представника бізнесмена Геннадія Боголюбова на ухвалу Київського окружного адміністративного суду про відмову у відкритті провадження за його позовом до Кабінету Міністрів України та Міністерства економіки України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
У позові Боголюбова йшлося про визнання протиправними дій та бездіяльності відповідачів, скасування розпорядження, зобов'язання вчинити певні дії та стягнення моральної шкоди.
Однак 4 серпня 2025 року Київський окружний адміністративний суд відмовив у відкритті провадження. 9 серпня представник позивача, адвокат Юрій Сухов, подав апеляційну скаргу на ухвалу, одночасно із клопотанням про звільнення від сплати судового збору.
Суддя Ірина Штульман у своїй ухвалі зазначила, що клопотання про звільнення від збору необґрунтоване через відсутність необхідних документів, таких як довідки з Пенсійного фонду, Управління праці та соціального захисту населення і Державного центру зайнятості за 2025 рік.
Посилаючись на практику Верховного Суду, суд відмовив у звільненні та розрахував розмір збору в 2422,40 грн (з урахуванням коефіцієнта 0,8 за електронну подачу). Апелянту надано 10 днів з моменту отримання ухвали для усунення недоліку - сплати збору або надання документів про пільги. У разі невиконання скарга буде повернута.
Геннадій Боголюбов, відомий український мільярдер і співзасновник групи "Приват", оскаржує дії уряду, пов'язані з персональними санкціями, запровадженими Радою національної безпеки і оборони (РНБО) України.
Згідно з указом президента Володимира Зеленського №81/2025 від 12 лютого 2025 року, санкції проти Боголюбова та інших осіб, включаючи Ігоря Коломойського, Петра Порошенка, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука, передбачають блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на придбання землі та інші заходи.
Причини санкцій офіційно пов'язані з загрозами національній безпеці України, зокрема для Боголюбова - підозрою в незаконному перетині кордону, а в ширшому контексті - з діями, що нібито сприяли Росії.