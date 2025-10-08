RU

Общество Образование Деньги Изменения

Боголюбов просил суд освободить его от уплаты судебного сбора в сумме 2,5 тыс грн: что решил суд

Фото: бизнесмен Геннадий Боголюбов (youtube com)
Автор: Юлия Бойко

Шестой апелляционный административный суд по делу № 320/37340/25 оставил без движения апелляционную жалобу представителя бизнесмена Геннадия Боголюбова на постановление Киевского окружного административного суда об отказе в открытии производства по его иску к Кабинету Министров Украины и Министерству экономики Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

В иске Боголюбова речь шла о признании противоправными действий и бездействия ответчиков, отмене распоряжения, обязательстве совершить определенные действия и взыскании морального вреда.

Однако 4 августа 2025 года Киевский окружной административный суд отказал в открытии производства. 9 августа представитель истца, адвокат Юрий Сухов, подал апелляционную жалобу на постановление, одновременно с ходатайством об освобождении от уплаты судебного сбора.

Судья Ирина Штульман в своем постановлении отметила, что ходатайство об освобождении от сбора необоснованное из-за отсутствия необходимых документов, таких как справки из Пенсионного фонда, Управления труда и социальной защиты населения и Государственного центра занятости за 2025 год.

Ссылаясь на практику Верховного Суда, суд отказал в освобождении и рассчитал размер сбора в 2422,40 грн (с учетом коэффициента 0,8 за электронную подачу). Апеллянту предоставлено 10 дней с момента получения определения для устранения недостатка - уплаты сбора или предоставления документов о льготах. В случае невыполнения жалоба будет возвращена.

 

Что известно о Боголюбове

Геннадий Боголюбов, известный украинский миллиардер и соучредитель группы "Приват", оспаривает действия правительства, связанные с персональными санкциями, введенными Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно указу президента Владимира Зеленского №81/2025 от 12 февраля 2025 года, санкции против Боголюбова и других лиц, включая Игоря Коломойского, Петра Порошенко, Константина Жеваго и Виктора Медведчука, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на приобретение земли и другие меры.

Причины санкций официально связаны с угрозами национальной безопасности Украины, в частности для Боголюбова - подозрением в незаконном пересечении границы, а в более широком контексте - с действиями, которые якобы способствовали России.

