Санкції проти Боголюбова. Стало відомо, скільки міг сплатити податків в РФ

Санкції на Геннадія Боголюбова ввели через підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Також розглядається справа щодо фінансування російської економіки шляхом продажу енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані слідства та фінзвітність повʼязаної з ним Eclaris Group Limited.

За даними слідства, у 2023 році Боголюбов був засновником та бенефіціаром компанії Eclaris Group Limited, яка через підставні фірми продавала нафту та газ дочірнім компаніям російського "Газпрому. Ці компанії платили податки в бюджет РФ.

За даним фактом правоохоронними органами України розслідуються кримінальні справи.

Як відомо, Eclaris Group Limited Боголюбова володіла часткою британської компанії JKX gas&oil, яка своєю чергою вела газовидобувну діяльність у РФ через свої дочірні компанії.

Згідно з відкритими даними податкових реєстрів РФ, за 2018-2023 рр ТОВ "Южзазенерджи" - дочка JKX - сплачувала в середньому від 300 млн до 500 млн рублів податків на рік. Сумарно за згаданий період компанія заплатила понад 2,1 мільярда рублів.

Боголюбов назвав санкції політичним рішенням, спрямованим на переділ бізнес-активів, однак не прокоментував численні повідомлення у ЗМІ про бізнес-діяльність в РФ після 2014 року чи навіть після повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у березні 2024 році російська сторона рішенням суду примусово конфіскувала активи Боголюбова, отримавши понад 5 млрд рублів до бюджету.

Також 12 лютого Рада національної безпеки та оборони на засіданні запровадила санкції проти Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента, нардепа "Європейської солірадності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука.