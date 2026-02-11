У Богодухові нова трагедія: троє маленьких дітей загинули від атаки дрона РФ на будинок

РФ знову здійснила атаку "Шахедами" на Харківщині, відомо про влучання в приватну оселю в Богодухові. Загинули троє маленьких дітей та чоловік, двоє жінок поранено, серед яких вагітна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.
НП трапилась у місті Богодухів. Після влучання дрона РФ у приватний будинок спалахнула пожежа.
"За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє дітей. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики", - повідомив спочатку Синєгубов.
Через декілька хвили начальник ОДА написав, що окрім трьох дітей під звалами може знаходитись чоловік. Також стало відомо про постраждалу 35-річну вагітну жінку.
"На місці працюють рятувальники ДСНС, медики та кінологи. Пошуково-рятувальна операція не припиняється", - додав чиновник.
Оновлено о 0:45
Відомо, що два однорічних хлопчики та дворічна дівчинка загинули внаслідок ворожого удару по будинку в Богодухові. Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в приватному будинку.
Крім цього, постраждала 74-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.
Як відомо, Харківщина є одним з регіонів, яку ворог регулярно атакує з низкою страшних наслідків. В ніч на 9 лютого російські війська здійснили атаку на Богодухів - загинув 10-річний хлопчик та його мама.
Напередодні влада Харківської області оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня через постійні обстріли РФ та складну ситуацію в енергетиці.
Також 10 лютого повідомлялось, що РФ атакувала автомобіль в селі на Харківщині з гуманітарною допомогою - він віз хліб жителям Піско-Радьківського старостинського округу.