UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Богодухові нова трагедія: троє маленьких дітей загинули від атаки дрона РФ на будинок

Ілюстративне фото: рятувальники гасять пожежу в будинку (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

РФ знову здійснила атаку "Шахедами" на Харківщині, відомо про влучання в приватну оселю в Богодухові. Загинули троє маленьких дітей та чоловік, двоє жінок поранено, серед яких вагітна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

Читайте також: РФ вдарила дроном по ринку у Харкові

НП трапилась у місті Богодухів. Після влучання дрона РФ у приватний будинок спалахнула пожежа.

"За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє дітей. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики", - повідомив спочатку Синєгубов.

Через декілька хвили начальник ОДА написав, що окрім трьох дітей під звалами може знаходитись чоловік. Також стало відомо про постраждалу 35-річну вагітну жінку.

"На місці працюють рятувальники ДСНС, медики та кінологи. Пошуково-рятувальна операція не припиняється", - додав чиновник.

Оновлено о 0:45

Відомо, що два однорічних хлопчики та дворічна дівчинка загинули внаслідок ворожого удару по будинку в Богодухові. Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в приватному будинку. 

Крім цього, постраждала 74-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

 

Атаки на Харківщину

Як відомо, Харківщина є одним з регіонів, яку ворог регулярно атакує з низкою страшних наслідків. В ніч на 9 лютого російські війська здійснили атаку на Богодухів - загинув 10-річний хлопчик та його мама.

Напередодні влада Харківської області оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня через постійні обстріли РФ та складну ситуацію в енергетиці.

Також 10 лютого повідомлялось, що РФ атакувала автомобіль в селі на Харківщині з гуманітарною допомогою - він віз хліб жителям Піско-Радьківського старостинського округу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківАтака дронів