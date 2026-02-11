У Богодухові нова трагедія: троє маленьких дітей загинули від атаки дрона РФ на будинок

НП трапилась у місті Богодухів. Після влучання дрона РФ у приватний будинок спалахнула пожежа.

"За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє дітей. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики", - повідомив спочатку Синєгубов.

Через декілька хвили начальник ОДА написав, що окрім трьох дітей під звалами може знаходитись чоловік. Також стало відомо про постраждалу 35-річну вагітну жінку.

"На місці працюють рятувальники ДСНС, медики та кінологи. Пошуково-рятувальна операція не припиняється", - додав чиновник.

Оновлено о 0:45

Відомо, що два однорічних хлопчики та дворічна дівчинка загинули внаслідок ворожого удару по будинку в Богодухові. Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в приватному будинку.

Крім цього, постраждала 74-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.