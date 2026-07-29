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Богодухівський молокозавод зупинив роботу через атаку Росії

17:12 29.07.2026 Ср
1 хв
Ворог неодноразово бив по цьому підприємству
aimg Олена Бджола
Богодухівський молокозавод зупинив роботу через атаку Росії Фото: зруйнований ударами Росії Богодухівський молокозавод (facebook.com/groupsvisnikbogodyhov)
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Завод харчової промисловості зазнав значних руйнувань під час російського обстрілу 29 липня. Подальша його робота неможлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост видання "Зоря + Вісник Богодухівщини" у Facebook.

Богодухівський молокозавод припинив роботу

Росія продовжила удари по Богодухівській громаді, цілями стають:

  • інфраструктура,
  • енергетичні об’єкти,
  • критично важливі підприємства.

Сьогодні чергових ворожих ударів за допомогою дронів зазнав Богодухівський молокозавод.

За інформацією керівництва підприємства, знищено виробничий цех, суттєво пошкоджено обладнання.

Богодухівський молокозавод зупинив роботу через атаку РосіїФото: Богодухівський молокозавод після удару РФ 29 липня (facebook.com/groupsvisnikbogodyhov)

На щастя, постраждалих немає. Проте директор Дмитро Мурашкін підтвердив виданню, що цього разу руйнування є значними та критичними для виробництва.

За його словами, це вже не перша атака на підприємство: окупанти системно намагаються зупинити або паралізувати його роботу.

Цього разу пошкодження настільки серйозні, що можливості відновити виробництво наразі немає. Підприємство змушене зупинити роботу на невизначений термін, йдеться у дописі.

Нагадаємо, торговий центр METRO у Запоріжжі тимчасово припиняє роботу з 1 серпня. У компанії пояснили рішення регулярними вимушеними перервами через російські обстріли.

28 липня стало відомо, що Ferrexpo ставить на паузу відвантаження окатків морем через атаки РФ по портах Великої Одеси.

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