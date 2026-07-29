Богодухівський молокозавод зупинив роботу через атаку Росії
Завод харчової промисловості зазнав значних руйнувань під час російського обстрілу 29 липня. Подальша його робота неможлива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост видання "Зоря + Вісник Богодухівщини" у Facebook.
Богодухівський молокозавод припинив роботу
Росія продовжила удари по Богодухівській громаді, цілями стають:
- інфраструктура,
- енергетичні об’єкти,
- критично важливі підприємства.
Сьогодні чергових ворожих ударів за допомогою дронів зазнав Богодухівський молокозавод.
За інформацією керівництва підприємства, знищено виробничий цех, суттєво пошкоджено обладнання.
Фото: Богодухівський молокозавод після удару РФ 29 липня (facebook.com/groupsvisnikbogodyhov)
На щастя, постраждалих немає. Проте директор Дмитро Мурашкін підтвердив виданню, що цього разу руйнування є значними та критичними для виробництва.
За його словами, це вже не перша атака на підприємство: окупанти системно намагаються зупинити або паралізувати його роботу.
Цього разу пошкодження настільки серйозні, що можливості відновити виробництво наразі немає. Підприємство змушене зупинити роботу на невизначений термін, йдеться у дописі.
Нагадаємо, торговий центр METRO у Запоріжжі тимчасово припиняє роботу з 1 серпня. У компанії пояснили рішення регулярними вимушеними перервами через російські обстріли.
28 липня стало відомо, що Ferrexpo ставить на паузу відвантаження окатків морем через атаки РФ по портах Великої Одеси.