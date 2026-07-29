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Богодуховский молокозавод остановил работу из-за атаки России

17:12 29.07.2026 Ср
1 мин
Враг неоднократно бил по этому предприятию
aimg Елена Бджола
Богодуховский молокозавод остановил работу из-за атаки России Фото: разрушенный ударами России Богодуховский молокозавод (facebook.com/groupsvisnikbogodyhov)
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Завод пищевой промышленности потерпел значительные разрушения во время российских обстрелов 29 июля. Дальнейшая его работа невозможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост издания "Заря + Вестник Богодуховщины" в Facebook.

Богодуховский молокозавод прекратил работу

Россия продолжила удары по Богодуховской громаде, целями становятся:

  • инфраструктура,
  • энергетические объекты,
  • критически важные предприятия.

Сегодня очередные вражеские удары с помощью дронов пришлись по Богодуховскому молокозаводу.

По информации руководства предприятия, уничтожен производственный цех, существенно повреждено оборудование.

Богодуховский молокозавод остановил работу из-за атаки РоссииФото: Богодуховский молокозавод после удара РФ 29 июля (facebook.com/groupsvisnikbogodyhov)

К счастью, пострадавших нет. Однако директор Дмитрий Мурашкин подтвердил изданию, что на этот раз разрушения являются значительными и критическими для производства.

По его словам, это уже не первая атака на предприятие: оккупанты системно пытаются остановить или парализовать его работу.

В этот раз повреждения настолько серьезны, что возможности возобновить производство пока нет. Предприятие вынуждено остановить работу на неопределенный срок, говорится в сообщении.

Напомним, торговый центр Metro в Запорожье временно прекращает работу с 1 августа. В компании объяснили решение регулярными вынужденными перерывами из-за российских обстрелов.

28 июля стало известно, что Ferrexpo ставит на паузу отгрузки окатков морем из-за атак РФ по портам Большой Одессы.

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