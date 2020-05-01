Богиня! Даша Астафьева вскружила голову жаркими танцами на бильярдном столе

Даша Астафьева (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Даша Астафьева зажгла сеть новой откровенной съемкой

Даша Астафьева порадовала фанов очередными горячими кадрами - на этот раз знаменитая украинская модель и певица устроила танец-соблазнение на бильярдном столе.

34-летняя красавица на этом не остановилась, и продолжила съемку на балконе.

Фото и видео Даша опубликовала в своем Instagram, после чего собрала огромное количество восхищенных комментов с комплиментами.

На кадрах артистка в нежном розовом халатике медленно танцует под музыку с бильярдным кием, попутно оголяя плечи и зону декольте.

Любительница пикантных и откровенных съемок томно позирует, демонстрируя соблазнительные формы и восхитительную фигуру под легким одеянием.

Видео: Даша Астафьева устроила жаркие танцы на бильярдном столе

После видео с танцами в зале с бильярдным столом модель показала фото у себя на балконе.

Даша Астафьева (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники Даши Астафьевой, взволнованные жаркими кадрами, принялись сыпать комплиментами и восторженными отзывами. Некоторые фаны отмечают, что получили настоящий эстетический экстаз.

В такой бильярд захочешь поиграть, а вас нет

Как всегда, Багинь! (Богиня + огонь)

Ох и Даша!

Женщина загадка

Вы классная, без лишнего пафоса! "Последний герой" с вами помню, тогда вами и стала восхищаться!

Эстетический экстаз!

Просто пушка!

Такая разная, такая страстная, такая нежная, такая пошлая, слегка годичная и эротичная! Это талант!

Это так красиво!

Такое чувство что все красотки в Украине

Волнующая поза, сексуальность зашкаливает!

Какая хорошенькая!

Супер женщина

Фото: скрин комментариев instagram.com/da_astafieva

Напомним, что ранее Даша Астафьева восхитила своих поклонников фотографиями с отдыха на море - красавица продемонстрировала, как нежится на солнышке на шезлонге.