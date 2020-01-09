Лучший визажист - отдых: Даша Астафьева релаксирует в купальнике и без макияжа

Артистка похвасталась сочными формами в купальнике
Даша Астафьева - признанная королева откровенных съемок и регулярно будоражит поклонников пикантными кадрами. При этом певица и бывшая модель не стесняется показывать и свою естественную красоту и иногда публикует в сети фото без косметики. Сейчас артистка по примеру многих своих звездных коллег отправилась на отдых в теплые края, и в отпуске также спокойно обходится без макияжа. Яркими отпускными кадрами Даша поделилась на своей страничке в Instagram.
На одном из фото звезда в черном купальнике стоит на траве газона рядом с табличкой "По газону не ходить" и довольно улыбается.
"Нарушаю тут, по всем фронтам, как видите..." - подписала кадр Астафьева.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Также она показала, как нежится на солнышке на шезлонге, эффектно демонстрируя свои сочные формы.
"Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я!
Но, успел сделать важное дело. И даже два. Что проспали/ успели вы?!" - написала певица.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Не обошлось и без селфи без макияжа - Даша в цветастой вышитой блузке позировала на фоне бассейна.
"Лучший визязист, конечно отдых)" - отметила знаменитость.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Пользователи сети оставили множество комплиментов натуральной красоте и фигуре Астафьевой.
Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Напомним, ранее раскованная Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.