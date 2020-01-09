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Лучший визажист - отдых: Даша Астафьева релаксирует в купальнике и без макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.01.2020 - 10:28
Лучший визажист - отдых: Даша Астафьева релаксирует в купальнике и без макияжа
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка похвасталась сочными формами в купальнике

Даша Астафьева - признанная королева откровенных съемок и регулярно будоражит поклонников пикантными кадрами. При этом певица и бывшая модель не стесняется показывать и свою естественную красоту и иногда публикует в сети фото без косметики. Сейчас артистка по примеру многих своих звездных коллег отправилась на отдых в теплые края, и в отпуске также спокойно обходится без макияжа. Яркими отпускными кадрами Даша поделилась на своей страничке в Instagram.

На одном из фото звезда в черном купальнике стоит на траве газона рядом с табличкой "По газону не ходить" и довольно улыбается.

"Нарушаю тут, по всем фронтам, как видите..." - подписала кадр Астафьева.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Также она показала, как нежится на солнышке на шезлонге, эффектно демонстрируя свои сочные формы.

"Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я!
Но, успел сделать важное дело. И даже два. Что проспали/ успели вы?!" - написала певица.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Не обошлось и без селфи без макияжа - Даша в цветастой вышитой блузке позировала на фоне бассейна.

"Лучший визязист, конечно отдых)" - отметила знаменитость.

Лучший визажист - отдых: Даша Астафьева релаксирует в купальнике и без макияжаЛучший визажист - отдых: Даша Астафьева релаксирует в купальнике и без макияжа

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Пользователи сети оставили множество комплиментов натуральной красоте и фигуре Астафьевой.

  • Оооочень "плохая" девочка!!!!
  • Агонь нарушитель
  • Дарья, такая красивая, солнечная и отдохнувшая. Дашкаа, а ты как всегда прекрасна
  • Дашаааа,я тоже хочу такой мейкккк
  • С Рождеством! Самая красивая, добрая и искренняя женщина
  • Идеальная природная красота
  • Красотка
  • Лучшая ты
  • Дарья красавица
  • И без мейка прекрасная
  • Красивая
  • Лучший визажист-естественная красота!
  • Настоящая. Красивая. Ничего лишнего. Супер.
  • Розкішна вишиванка, і сама гарнюня

Лучший визажист - отдых: Даша Астафьева релаксирует в купальнике и без макияжа

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее раскованная Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.

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Новости Украины отдыхДаша Астафьевафигура
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