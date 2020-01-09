Лучший визажист - отдых: Даша Астафьева релаксирует в купальнике и без макияжа

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка похвасталась сочными формами в купальнике

Даша Астафьева - признанная королева откровенных съемок и регулярно будоражит поклонников пикантными кадрами. При этом певица и бывшая модель не стесняется показывать и свою естественную красоту и иногда публикует в сети фото без косметики. Сейчас артистка по примеру многих своих звездных коллег отправилась на отдых в теплые края, и в отпуске также спокойно обходится без макияжа. Яркими отпускными кадрами Даша поделилась на своей страничке в Instagram.

На одном из фото звезда в черном купальнике стоит на траве газона рядом с табличкой "По газону не ходить" и довольно улыбается.

"Нарушаю тут, по всем фронтам, как видите..." - подписала кадр Астафьева.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Также она показала, как нежится на солнышке на шезлонге, эффектно демонстрируя свои сочные формы.

"Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я!

Но, успел сделать важное дело. И даже два. Что проспали/ успели вы?!" - написала певица.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Не обошлось и без селфи без макияжа - Даша в цветастой вышитой блузке позировала на фоне бассейна.

"Лучший визязист, конечно отдых)" - отметила знаменитость.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Пользователи сети оставили множество комплиментов натуральной красоте и фигуре Астафьевой.

Оооочень "плохая" девочка!!!!

Агонь нарушитель

Дарья, такая красивая, солнечная и отдохнувшая. Дашкаа, а ты как всегда прекрасна

Дашаааа,я тоже хочу такой мейкккк

С Рождеством! Самая красивая, добрая и искренняя женщина

Идеальная природная красота

Красотка

Лучшая ты

Дарья красавица

И без мейка прекрасная

Красивая

Лучший визажист-естественная красота!

Настоящая. Красивая. Ничего лишнего. Супер.

Розкішна вишиванка, і сама гарнюня

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее раскованная Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.