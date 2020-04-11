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Латексная зайка: Даша Астафьева взбудоражила эффектными образами (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2020 - 23:29
Латексная зайка: Даша Астафьева взбудоражила эффектными образами (фото)
Даша Астафьева (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Даша Астафьева примерила костюмчик зайки и решила поиграть с мячом

Даша Астафьева снова восхитила армию поклонников яркими снимками - любительница горячих и пикантных фотосетов в этот раз примерила новые образы - латексного зайки - символа-тотема журнала Playboy, и соблазнительной спортсенки-футболистки.

Украинская певица и модель показала в Instagram фото, собрав массу восторженных отзывов благодарной интернет-публики.

Красавица выбрала яркую желтую облегающую юбку, маску черного зайчика, взволновала фанов глубоким декольте и восхитила длинной развивающейся косой.

Также Астафьева украсила шею золотой цепочкой.

В образе спортсменки с мячом Даша решила "сделать рокировку" со цветовой гаммой в своих нарядах. Модель надела желтый топ и черные облегающие спортивные трусы-шортики.

Латексная зайка: Даша Астафьева взбудоражила эффектными образами (фото)Латексная зайка: Даша Астафьева взбудоражила эффектными образами (фото)

Даша Астафьева (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики восхищаются снимками и образами обворожительной Астафьевой и купают ее в комплиментах.

  • Шикарно получилось
  • Идеально.
  • Тетя Даша вы огонь!
  • Мой идеал!
  • Супер!
  • Клевая!
  • Лучшая!
  • Богиня
  • Бомбическая! Тащусь! Девушка-мотивация!
  • Красотка! Очень красивая
  • "Я зову тебя Зайчик" сразу вспоминается ваша песня...

Латексная зайка: Даша Астафьева взбудоражила эффектными образами (фото)

Фото: скрин комментариев instagram.com/da_astafieva

Ранее мы писали, что Даша Астафьева восхитила своих поклонников фотографиями с отдыха на море. Она продемонстрировала, как нежится на солнышке на шезлонге.

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