Латексная зайка: Даша Астафьева взбудоражила эффектными образами (фото)

Даша Астафьева примерила костюмчик зайки и решила поиграть с мячом
Даша Астафьева снова восхитила армию поклонников яркими снимками - любительница горячих и пикантных фотосетов в этот раз примерила новые образы - латексного зайки - символа-тотема журнала Playboy, и соблазнительной спортсенки-футболистки.
Украинская певица и модель показала в Instagram фото, собрав массу восторженных отзывов благодарной интернет-публики.
Красавица выбрала яркую желтую облегающую юбку, маску черного зайчика, взволновала фанов глубоким декольте и восхитила длинной развивающейся косой.
Также Астафьева украсила шею золотой цепочкой.
В образе спортсменки с мячом Даша решила "сделать рокировку" со цветовой гаммой в своих нарядах. Модель надела желтый топ и черные облегающие спортивные трусы-шортики.
Даша Астафьева (Фото: instagram.com/da_astafieva)
Подписчики восхищаются снимками и образами обворожительной Астафьевой и купают ее в комплиментах.
Фото: скрин комментариев instagram.com/da_astafieva
Ранее мы писали, что Даша Астафьева восхитила своих поклонников фотографиями с отдыха на море. Она продемонстрировала, как нежится на солнышке на шезлонге.