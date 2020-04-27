Хороша чертовка! Сочная Даша Астафьева полностью оголилась в пикантной фотосессии

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица устроила горячую съемку с известным фотографом

Даша Астафьева обожает позировать обнаженной и регулярно радует поклонников откровенными кадрами, демонстрируя свои соблазнительные формы во всей красе. Так, недавно певица и модель взволновала образом латексного зайки - символа-тотема журнала Playboy, а также соблазнительной спортсенки-футболистки. Даже на карантине звезда не стала отказываться от съемок и показала горячую фотосессию с известным украинским фотографом Соней Плакидюк - вероятно, все же сделанную до введения режима самоизоляции.

На большинстве опубликованных в Instagram кадров 34-летняя Астафьева позирует полностью обнаженной, восхищая аппетитной фигурой. Снимки были сделаны в арт-отеле во Львове.

На одном из фото Даша запечатлена будто бы за завтраком, при этом на красотке одни лишь черные трусики.

"Есть места, настолько прекрасные, что побывав в них разок, даже сам становишься чуточку лучше! Все дело в том, что такие места, умеют делиться с тобой своей магией.. И, покидая их, ты в сердце поселяешь эту крошку", - поделилась артистка.

Также она позировала совсем без одежды, томно лежа на диване и эротично держа палец во рту.

"Есть женщины, для которых обнаженное тело - единственная загадка. Они всегда будут осуждать и негодовать. [ говорю, и снимаю шелковое бельишко]", - отметила Астафьева.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Также звезда предстала в кровати, прикрывшись лишь полупрозрачной тюлью.

"@moi_sofism человек с самыми красивыми глазками в мире. Роскошь, которая проявляется в каждом взгляде...и, каждая встреча - на миллион ) Я всегда говорю, что фотосессии с гениями бесценны! Важно, кто на тебя смотрит, и как тебя видят. Человек может посмотреть на тебя через самую дорогую линзу в мире, но у него будет червячок внутри, который всегда все прекрасное преломляет. А могут быть случайные, неудержимые кадры, продолжительностью семнадцать минут, которые навсегда. И бесценны. Ах, если бы вы знали", - поделилась впечатлениями от работы с Плакидюк певица.

Поклонники Даши пришли в восторг и принялись осыпать ее комплиментами в комментариях.

Можно смотреть вечно на вас Даша. Идеальная женщина!! И душа и тело, ум и красота, всё в гармонии!!

Чувственное чудо

Красота то какая!!!!

Ай да девушка!!!

А шо вы Дашенька голая ? Та шо то не доконца это видно по вашей фигуре !

Великолепна

Даша прекрасная женщина

красуня!!! Естественная красота, ни косметики ни лака на ногтях, просто класс. И мужчины это любят, естественную красоту!!!

Дуже радує, коли такі жінки дуже радують! Вам, хоча від такої савтдини, хочеться написати тобі, дуже личить тіло й розум!

Хороша чертовка

Какая красивая

Любуюсь.....

Шикарное тело

Будто ангел с полотен Да Винчи

это просто шедевр!

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Ранее сообщалось о том, что Даша Астафьева восхитила своих поклонников фотографиями с отдыха на море. Она продемонстрировала, как нежится на солнышке на шезлонге.