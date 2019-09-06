Богдан дал показания НАБУ

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина / Виталий Носач)

Речь идет о деле, возбужденном по обращению Кличко из-за заявлений Богдана о предложении взятки

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил сам Богдан в эфире программы "Свобода слова", передает РБК-Украина.

Речь идет о показаниях в рамках уголовного производства, открытого по обращению городского председателя Киева Виталия Кличко из-за заявления руководителя Офиса президента о якобы предложении ему неназванными лицами взятки в сумме 20 миллионов долларов. Богдан заявлял, что якобы деньги предлагались от имени и в интересах Кличко.

"Я думаю, что с моими показаниями вас познакомят в НАБУ, где я такие показания давал. Но если бы вы внимательно слушали мои выступления, я сказал, что человек приходил не от вас, а от "смотрящего", который очень заинтересован в том, чтобы вы оставались на этой должности", - ответил Андрей Богдан в эфире Виталию Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко недавно также свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по его обращению.

Отметим, 5 августа 2019 стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно заявлений Богдана, которые касались предложения взятки главе Офиса президента. Вроде бы третье лицо предлагало Богдану деньги в обмен на оставление Кличко на посту главы КГГА.