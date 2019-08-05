НАБУ открыло дело по обращению Кличко из-за "взятки" Богдану

Фото: Андрей Богдан (Виталий Носач/РБК-Украина)

Расследование начато по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко о возможном предложении взятки главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в своем Facebook.

Уголовное дело открыто по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко по поводу возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу ")", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко обратился в НАБУ по поводу заявления главы Офиса Президента Андрея Богдана. Так, 30 июля 2019 года на пресс-конференции Богдан заявил представителям СМИ, что ему в разговоре предлагали взятку в 20 миллионов долларов.

"Друзья! Я обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки… И якобы эта беседа была в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"!"- отмечал Кличко.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. Кроме этого, глава ОП заявил, что ему предлагали взятку за то, чтобы не увольняли Кличко. Эта информация будет передана в правоохранительные органы.

После такого заявления Богдана Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Он подчеркивал, что все сказанное главой ОП - полная чушь и некомпетентность.