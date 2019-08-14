Кличко дал показания НАБУ

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко дал показания по делу о "взятке Богдану"

Мэр Киева Виталий Кличко в среду дал показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в уголовном производстве, которое открыли по его обращению. Об этом Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Как отмечается, производства касается публичного заявления руководителя Офиса президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 миллионов долларов, якобы от имени и в интересах Кличко.

"Подобные высказывания руководителя Офиса президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений. Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушел с "яркими" заявлениями на пресс-конференцию? Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли неправомерную выгоду должностное лицо", - написал мэр Киева.

Друзья! Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моим обращениям. Касается оно публичной... Опубликовано Виталием Кличко Среда, 14 августа 2019 г.

Иначе, подчеркнул Кличко, заявление Богдана является лживым и клеветническим. Абсолютно несоответствующим уровню должности, которую он сегодня занимает.

"Убежден, НАБУ расследует обнародованную информацию и общество узнает правду", - отметил Кличко.