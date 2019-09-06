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Богдан надав свідчення НАБУ

Новини » Політика    06.09.2019 - 23:31
Богдан надав свідчення НАБУ
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна / Віталій Носач)

Йдеться про справу, порушену за зверненням Кличка через заяви Богдана про пропозицію хабара

Голова Офісу президента України Андрій Богдан надав свідчення Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Про це заявив сам Богдан в ефірі програми "Свобода слова", передає РБК-Україна.

Йдеться про свідчення у рамках кримінального провадження, відкритого за зверненням міського голова Києва Віталія Кличка через заяви керівника Офісу президента про нібито пропозицію йому неназваними особами хабаря в сумі 20 мільйонів доларів. Богдан заявляв, що нібито гроші пропонувалися від імені і в інтересах Кличка.

"Я думаю, що з моїми свідченнями вас познайомлять в НАБУ, де я такі свідчення давав. Але якщо б ви уважно слухали мої виступи, я сказав, що людина приходила не від вас, а від "смотрящего", який дуже зацікавлений в тому, щоб ви залишались на цій посаді", - відповів Андрій Богдан в ефірі Віталію Кличку.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно також свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за його зверненням.

Зазначимо, 5 серпня 2019 стало відомо, НАБУ що відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо заяв Богдана, які стосувалися пропозиції хабаря главі Офісу президента. Начебто третя особа пропонувала Богдану гроші в обмін на залишення Кличка на посаді глави КМДА.

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