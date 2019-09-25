Богдан: зустріч Зеленського і Путіна можлива тільки в нормандському форматі

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Зеленський і Путін можуть зустрітися вже в жовтні

На сьогоднішній день зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним можлива тільки в рамках нормандського формату. Про це у Нью-Йорку заявив глава Офісу президента Андрій Богдан в коментарі російським ЗМІ.

За словами Богдана, переговори Зеленського і Путіна відбудуться, однак на цій зустрічі будуть присутні лідери країн "нормандської четвірки". Він також зазначив, що українська сторона розраховує на такий саміт у жовтні.

"Ми вважаємо, що можна вирішити (в рамках "нормандської четвірки", - ред.") все. Але це залежить в основному від бажання керівництва Росії", - додав Богдан.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч лідерів країн, які беруть участь у переговорах у нормандському форматі, може пройти протягом найближчих тижнів.

Відзначимо, до цього помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися після візиту президента Володимира Зеленського до США. Крім того, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч лідерів може відбутися в жовтні.