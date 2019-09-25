ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Богдан: зустріч Зеленського і Путіна можлива тільки в нормандському форматі

Новини » Політика    25.09.2019 - 15:44
Богдан: зустріч Зеленського і Путіна можлива тільки в нормандському форматі
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Зеленський і Путін можуть зустрітися вже в жовтні

На сьогоднішній день зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним можлива тільки в рамках нормандського формату. Про це у Нью-Йорку заявив глава Офісу президента Андрій Богдан в коментарі російським ЗМІ.

За словами Богдана, переговори Зеленського і Путіна відбудуться, однак на цій зустрічі будуть присутні лідери країн "нормандської четвірки". Він також зазначив, що українська сторона розраховує на такий саміт у жовтні.

"Ми вважаємо, що можна вирішити (в рамках "нормандської четвірки", - ред.") все. Але це залежить в основному від бажання керівництва Росії", - додав Богдан.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч лідерів країн, які беруть участь у переговорах у нормандському форматі, може пройти протягом найближчих тижнів.

Відзначимо, до цього помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися після візиту президента Володимира Зеленського до США. Крім того, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч лідерів може відбутися в жовтні.

В ОП розповіли деталі переговорів Зеленського та Лаврова
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінАндрій Богдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся