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Богдан не видит никаких нарушений в своем назначении

Новости » Политика    22.05.2019 - 01:26
Богдан не видит никаких нарушений в своем назначении
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

По словам Богдана, он несправедливо попал под люстрацию

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что не видит никаких нарушений в своем назначении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Глава АП считает, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти. Он добавил, что может занимать пост главы Администрации президента, или должность заместителя.

"Я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. И так случилось, наши предшественники принимали этот закон, что именно глава Администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы. И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, это либо глава администрации, либо заместители, поэтому в этом нет никакого нарушения ни норм морали, ни норм закона", - заявил Богдан.

Богдан добавил, что закон об очищении власти несколько лет находится на рассмотрении Конституционного суда. Он подчеркнул, что Зеленский и его команда не будут оказывать никакого влияния на суд.

Напомним, во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента. Богдан известен как юрист олигарха Игоря Коломойского. Ранее он был советником Николая Азарова, который тогда возглавлял правительство Украины.

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