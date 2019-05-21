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Глава АП назвал одно из главных направлений Зеленского

Новости » Политика    21.05.2019 - 23:12
Глава АП назвал одно из главных направлений Зеленского
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдан также заявил о необходимости реформирования таможни и налоговой

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что экономика является одним из главных направлений президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112-Украина".

По словам Богдана, также существует необходимость реформирования таможни и налоговой службы. Для этого Зеленский планирует привлечь международные организации.

"Мы сейчас рассматриваем опыт привлечения компаний из Британии, которые непосредственно принимают в управление таможню и гарантируют увеличение поступления таможенных платежей в два-три раза в ближайшее время", - заявил глава АП.

Богдан подчеркнул, что для того, чтобы люди смогли почувствовать изменения, необходимо отремонтировать дороги. По его мнению, в первую очередь необходимо найти деньги на ремонт дорог областного и республиканского значения.

Напомним, ранее глава Администрации президента Богдан заявил, что вопрос о достижения мирных договоренностей с РФ должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом на референдуме.

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Андрея Богдана главой Администрации президента. Богдан известен как юрист олигарха Игоря Коломойского. Ранее он был советником Николая Азарова, который тогда возглавлял правительство Украины.

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