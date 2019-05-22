ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Богдан не бачить жодних порушень у своєму призначенні

Новини » Політика    22.05.2019 - 01:26
Богдан не бачить жодних порушень у своєму призначенні
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

За словами Богдана, він несправедливо потрапив під люстрацію

Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що не бачить жодних порушень у своєму призначенні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Глава АП вважає, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади. Він додав, що може займати посаду голови Адміністрації президента, або посаду заступника.

"Я потрапив під закон про люстрацію абсолютно несправедливо. І так сталося, наші попередники ухвалювали цей закон, що саме голова Адміністрації президента і його заступники виведені з-під державної служби. І якщо я можу займати якусь посаду на території України, це або голова АП, або заступники, тому в цьому немає ніякого порушення ні норм моралі, ні норм закону", - заявив Богдан.

Богдан додав, що закон про очищення влади декілька років перебуває на розгляді Конституційного суду. Він підкреслив, що Зеленський та його команда не будуть чинити жодного впливу на суд.

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Богдан відомий як юрист олігарха Ігоря Коломойського. Раніше він був радником Миколи Азарова, який тоді очолював уряд України.

Глава АП назвав один з головних напрямків Зеленського Зеленський призначив свого першого помічника
Новини України Володимир ЗеленськийАдміністрація Президента УкраїнилюстрацияБогдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся