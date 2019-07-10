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Гройсман поручил подсчитать стоимость парада на День независимости

Новости » Политика    10.07.2019 - 11:30
Гройсман поручил подсчитать стоимость парада на День независимости
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее поручение глава правительства дал министрам финансов и обороны

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман поручил подсчитать стоимость проведения военного парада на День независимости. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер-министр отметил, что поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского о направлении 300 миллионов гривен на премии украинским военнослужащим.

"По поводу проведения парада. Я считаю, что предложение президента (о направлении средств военным, - ред.) абсолютно правильное, я его поддерживаю. Для нашего правительства вопрос финансового обеспечения украинского воина был одним из приоритетных", - отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул необходимость проведения военного парада 24 августа.

"Мы должны провести и военный парад на 24 августа. Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа. Считаю, что во время этого парада миллионы украинцев могут засвидетельствовать свое уважение к украинским героям", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что парад ко Дню независимости можно провести не за счет социальных выплат.

"Я бы хотел сегодня поручить министру финансов, министру обороны тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по этому поводу, где мы найдем средства не за счет социальных выплат... Мы решим два вопроса - инициативу о повышении выплат и проведение парада не за счет соцвыплат. Эти предложения будут предоставлены президенту, и президент примет окончательное решение как верховный главнокомандующий", - подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, ранее глава Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал выйти на Крещатик в День независимости, чтобы почтить защитников Украины.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году военный парад ко Дню независимости Украины не состоится. Он отметил, что в этом году деньги, которые были выделены на проведение военного парада, будут перечислены украинским военным.

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Новости Украины Владимир ГройсманпарадДень независимости Украины
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