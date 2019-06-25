Богдан участвовал в судебных процессах с признаками мошенничества, - расследование

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдан юридически сопровождал спор банка "Финансы и кредит" с обанкротившимся "Светловодским маслосыркомбинатом"

Глава Администрации президента Андрей Богдан участвовал в судебных процессах с признаками мошенничества на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и земли в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследование "Bihus.Info".

Как сообщается, во время своей юридической практики глава Администрации президента Андрей Богдан участвовал в судебных процессах с признаками кредитного мошенничества. Журналисты выяснили, что Богдан юридически сопровождал спор банка "Финансы и кредит" с обанкротившимся "Светловодским маслосыркомбинатом" из группы "Клуб сыра".

Комбинат, по данным расследователей, должен был банку "Финансы и кредит" 150 млн гривен. Когда банк попробовал взыскать долг, недвижимость из ипотеки вывели двумя судебными решениями.

За обоими стоит виргинская оффшорная компания Idelberg Resources, которая якобы дала в долг комбинату 50 млн грн. По другому иску Idelberg Resources требовала еще 150 млн грн, за которые комбинат якобы поручился. Комбинат признал этот долг и "обанкротился в ее пользу".

"Так имущество вывели из ипотеки банка, а потом продали по сниженной цене своим же структурам из "Клуба сыра", - говорится в сюжете.

По данным журналистов, юридическим сопровождением сделки занималась группа Игоря Пукшина, Александра Баулина и Андрея Богдана. Тогда правоохранители прямо заявили, что Idelberg Resources действовала в сговоре с должностными лицами "Клуба сыра".

Сейчас, по информации расследователей, член правления комбината Александр Коваленко от имени Богдана, по его доверенности, продает землю главы АП под Киевом. Богдан отказался отвечать на вопросы журналистов по этому поводу. Также он сказал, что не помнит компанию Idelberg Resources. Похожая история произошла с соеперерабатывающим заводом из Херсонской области "Каховка Пром-агро".

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Сейчас Богдан также является советником нового президента по юридическим вопросам.