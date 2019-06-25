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Богдан брав участь в судових процесах з ознаками шахрайства, - розслідування

Новини » Політика    25.06.2019 - 13:34
Богдан брав участь в судових процесах з ознаками шахрайства, - розслідування
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдан юридично супроводжував суперечку банку "Фінанси і кредит" зі збанкрутілим "Світловодським маслосиркомбінатом"

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан брав участь в судових процесах з ознаками шахрайства на сотні мільйонів гривень, має маєток у Конча-Заспі і землі в Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розслідування "Bihus.Info".

Як повідомляється, під час своєї юридичної практики глава Адміністрації президента Андрій Богдан брав участь у судових процесах з ознаками кредитного шахрайства. Журналісти з'ясували, що Богдан юридично супроводжував суперечку банку "Фінанси і кредит" зі збанкрутілим "Світловодським маслосиркомбінатом" з групи "Клуб сиру".

Комбінат, за даними розслідувачів, повинен був банку "Фінанси та кредит" 150 млн гривень. Коли банк спробував стягнути борг, нерухомість іпотеки вивели двома судовими рішеннями.

За обома стоїть віргінська офшорна компанія Idelberg Resources, яка нібито дала в борг комбінату 50 млн грн. За іншим позовом Idelberg Resources вимагала ще 150 млн грн, за які комбінат нібито поручився. Комбінат визнав цей борг та "збанкрутував на її користь".

"Так майно вивели з іпотеки банку, а потім продали за зниженою ціною своїм же структурам з "Клубу сиру", - йдеться в сюжеті.

За даними журналістів, юридичним супроводом угоди займалася група Ігоря Пукшіна, Олександра Бауліна й Андрія Богдана. Тоді правоохоронці прямо заявили, що Idelberg Resources діяла у змові з посадовими особами "Клубу сиру".

Зараз, за інформацією розслідувачів, член правління комбінату Олександр Коваленко від імені Богдана, за його дорученням, продає землю глави АП під Києвом. Богдан відмовився відповідати на питання журналістів у цій справі. Також він сказав, що не пам'ятає компанію Idelberg Resources. Схожа історія сталася з соєпереробним заводом з Херсонської області "Каховка Пром-агро".

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. Зараз адвокат Андрій Богдан є радником нового президента з юридичних питань.

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